“Su questo elemento non ho mai nascosto una maggiore perplessità. Allo scoppio del conflitto, quando sembrava necessario aiutare anche con il supporto militare il popolo ucraino, avevo molte più perplessità sul legare il conflitto in Ucraina a un aumento delle spese militari in tutti i Paesi europei”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nella conferenza stampa al Nazareno, rispondendo a un cronista che chiedeva se fosse favorevole ad aumentare al 2% le spese del Pil per le armi.

“Sono una federalista europea convinta – ha aggiunto – e penso che sia meglio avere una difesa comune a livello dell’Ue. Non vuol dire che finché non c’è una condivisione vera delle competenze della difesa possiamo assistere a un aumento delle spese militari in tutti i Paesi europei. La costruzione di una difesa comune dovrebbe portare a un’ottimizzazione della complessiva spesa militare dei vari paesi europei” .