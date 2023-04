“Noi dall’inizio con grande tormento, con grande difficoltà, abbiamo appoggiato anche i primi invii militari, ma sul presupposto che ci fosse questa svolta. Se invece la strategia è solo questa, dettata da Washington, con l’escalation militare, non ci stiamo più”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite a Start su Sky TG24. “L’abbiamo detto chiaramente e nessuno può garantire in questo momento che un incidente nucleare non ci sarà”.