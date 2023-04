C’è un’immagine che da tre giorni sta circolando ovunque sui social. Ritrae una giovane turista in posa da star, occhiali da sole e chioma rossa gettata all’indietro, appoggiata su una rotaia del binario ferroviario di Birkenau, uno dei campi di sterminio del complesso di Auschwitz. Un ragazzo accovacciato tra le traversine le fa una foto con lo smartphone, mentre sull’altra rotaia cammina in bilico un’altra ragazza, bionda, come in un gioco di equilibrismo. A postare lo scatto su Twitter è stata una producer della tv britannica Gb News, Maria Murphy: “Oggi ho vissuto una delle esperienze più strazianti della mia vita“, dice, riferendosi alla visita al lager. E aggiunge: “Purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante”.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P — Maria ???????? (@MariaRMGBNews) April 15, 2023

Il tweet ha raggiunto quasi trenta milioni di visualizzazioni, innescando migliaia di reazioni indignate per la leggerezza con cui i turisti immortalati visitavano questi luoghi dell’orrore, dove i deportati ebrei e non solo vennero sterminati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. “Che ca*** hanno nella testa queste persone?”, scrive per esempio Darren Grimes, uno dei conduttori di Gb News. “Totale distacco dalla realtà, è l’unica spiegazione”, risponde Murphy. Un altro utente ricorda: “Quando ero lì, mi sembra che la guida chiedesse di non tenere questi comportamenti per rispetto”. E la producer conferma: “Ci è stato chiesto molte volte di essere attenti e rispettosi. Uno potrebbe pensare che questo genere di cose non debbano essere specificate“.