Una voragine si è aperta nella notte tra sabato e domenica, a causa delle forti piogge che avrebbero fatto collassare una fogna, in via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Continuano i lavori per il ripristino della zona e la messa in sicurezza, sfrattati i condomini degli stabili adiacenti per “pericolo di crollo”. I residenti chiedono di riavere le proprie abitazioni o di andare in luoghi sicuri: “Sono due giorni che stiamo qui seduti ad aspettare – dice Maria – senza che nessuno ci abbia portato né cibo né acqua, abbiamo anche difficoltà economiche che non ci permettono di mangiare fuori casa. È una situazione pesante per noi, ci sono anche persone che necessitano di cure. Nessuno ci dà informazioni chiare”.