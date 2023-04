I primi 100 dei 600 migranti a bordo di un peschereccio in difficoltà per cui sono scattati i soccorsi sono arrivati ieri sera al porto di Catania. I migranti sono arrivati a bordo del pattugliatore Mai 1106 battente bandiera rumena, un patrol vessel impegnato nell’assetto Frontex. I soccorsi sono scattati dopo il peschereccio, a circa 170 miglia a sud dalle coste della Sicilia, ha incontrato condizioni meteo in forte peggioramento. Almeno altri 200 sono attesi su nave Peluso della Guardia Costiera, diretta sempre al porto di Catania.