Come alle sue coetanee, anche Giada Canino ama fare i video su TikTok. E, in particolare, i video di balletti. Tanto più che la ragazza 17enne è una stella della danza paralimpica, che rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino nel 2025. Ma diverse persone, che il più delle volte si nascondono dietro a falsi profili, hanno iniziato a prenderla di mira e a offenderla sui social: “Lo fanno perché è down, speravo che non sarebbe mai accaduto” ha detto il padre, Elio. I due hanno realizzato un video in cui dicono “basta bullismo”. Il papà le dice anche di non prestare attenzione ai commenti offensivi e di continuare a fare i balletti o quello che più le piace.