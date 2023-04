Dopo 12 giorni di ricovero Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato trattato per le conseguenze di una leucemia di cui soffre da almeno due anni. A quanto si apprende, i medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di un reparto di degenza ordinario. A permetterlo è il “costante miglioramento” del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri.

Anche domenica Berlusconi ha ricevuto le visite di familiari e amici. Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è arrivato poco prima delle 16.30. A ora di pranzo è stata vista l’auto utilizzata nei giorni scorsi dalla primogenita dell’ex premier, Marina, entrare e uscire dall’ingresso di via Olgettina 60. Il fratello Paolo Berlusconi da dietro il finestrino dell’auto ha mostrato ai cronisti un pollice in su, dicendo “tutto bene” e facendo poi con le mani il gesto di invito alla cautela. “Mi auguro che il vostro lavoro finisca presto, vuol dire che va tutto bene”, ha aggiunto congedando i giornalisti.

“In bocca al lupo Silvio, amico mio!”, ha twittato il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.