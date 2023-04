Era alla guida di un monopattino elettrico truccato, quando la polizia locale di La Spezia lo ha fermato per un controllo: le forze dell’ordine hanno notificato al conducente una sanzione di circa 5000 euro, con l’aggiunta del sequestro del mezzo. Il monopattino, spiega una nota, era stato trasformato dal conducente in un vero e proprio ciclomotore in grado di sviluppare velocità fin oltre i 60 km/h, e questo “senza che il veicolo fosse munito della targa e del certificato di circolazione, così come l’utilizzatore era sprovvisto della necessaria patente di guida e guidava senza fare uso del casco protettivo”.

Segnalata dalle forze dell’ordine anche la mancanza della “prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con gravi conseguenze in caso di incidente stradale”. Oltre alla sanzione, il mezzo è stato sequestrato per la successiva confisca. Dall’inizio dello scorso anno, secondo la polizia locale della città ligure, sono già stati sanzionati circa cinquanta conducenti di monopattini e biciclette, a causa di comportamenti pericolosi e irresponsabili alla guida. Tra le violazioni “preferite”: il transito sui marciapiedi, il mancato rispetto dei semafori e della segnaletica verticale, l’inosservanza delle regole sulla precedenza nelle strade. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni comprese tra i 50 ed i 400 euro.