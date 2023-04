Pipistrelli fritti e quasi una tonnellata di pesce non refrigerato. È ciò che la polizia tedesca ha scoperto nel furgone arrivato in Germania dal Belgio. Il conducente, 31 anni, italiano di origini ivoriane, sarà rimpatriato ma nel frattempo resterà in custodia, come ha deciso la Corte di Aquisgrana. Il veicolo è stato fermato a un’uscita autostradale alla periferia della città di confine di Aquisgrana. I pipistrelli si trovavano sotto il pesce. Un veterinario dell’ufficio locale per la tutela dei consumatori è stato inviato sul posto e ha ordinato il sequestro del carico. Gli agenti hanno sequestrato il furgone, che non era assicurato. La polizia riferisce che l’autista è stato denunciato per infrazioni del codice della strada e ingresso non autorizzato perché è entrato nel Paese senza documenti né patente di guida. Dovrà affrontare inoltre un procedimento amministrativo per violazione delle norme sull’igiene alimentare.