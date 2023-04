Nuovi avvelenamenti nelle scuole in Iran. Da Teheran a Shahin Shahr, stanno arrivando video di ragazze avvelenate e soccorse all’esterno degli istituti scolastici. Negli ultimi due anni sono state migliaia le studentesse intossicate. L’ultima “ondata” di avvelenamenti risale a circa un mese fa. L’obiettivo degli attacchi terroristici sarebbe quello di far chiudere gli istituti per le donne, che hanno protestato dopo la morte di Mahsa Amini.