Giuseppe Conte denuncia, attraverso un video, quella che definisce “un’altra giravolta, un’altra prova di incapacità” di Giorgia Meloni. Siamo nel luglio del 2020, e l’allora deputata di Fratelli d’Italia dà dei “pazzi irresponsabili” ai componenti del governo, di cui Conte era presidente del Consiglio, per aver estero lo stato d’emergenza per il Covid. Il leader del M5s fa notare che, ora, Meloni e il suo esecutivo hanno fatto lo stesso per gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane.