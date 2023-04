Vanessa Ferrari ha annunciato una possibile data per il suo ritiro: la ginnasta bresciana ha scritto sui suoi canali social che “con o senza la quinta Olimpiade, la carriera da atleta terminerà in ogni caso con Parigi 2024“. Così la ginnasta, medaglia d’argento al corpo libero a Tokyo 2020, ha voluto comunicare le sue intenzioni di concludere la carriera all’Olimpiade francese, in programma tra poco più di un anno. Uno dei motivi del ritiro è rappresentato dai tanti problemi fisici che l’hanno costretta a fermarsi da quasi 2 anni, dal 2 agosto 2021, quando vinse l’argento a Tokyo.

Vanessa Ferrari è stata la prima atleta italiana nella sua specialità a partecipare a quattro edizioni dei Giochi Olimpici: “Se non potrò contare su prestazioni di altissimo livello sarò io la prima a tirarmi indietro”, ha scritto la 32enne su Instagram. “Ho riflettuto molto su quale fosse la strada giusta per la mia carriera da atleta. Con la medaglia Olimpica ottenuta a Tokyo posso finalmente dire di aver vinto medaglie in qualsiasi tipo di competizione. Oltre le tante gioie vanno messi in conto anche i dolori, ho subito 5 interventi chirurgici ai piedi, l’ultimo a febbraio 2022. Non posso dire di avere sistemato i problemi, anzi ci convivo, però gli infortuni mi hanno tolto tante occasioni e so bene che non torneranno più indietro. Non ho mai parlato ufficialmente del mio ritiro, prima d’ora, sento però che è arrivato il momento di darmi un traguardo finale”.