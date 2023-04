Andrea Radrizzani, proprietario tramite Aser Ventures, del club della Premier League inglese Leeds United sta valutando la possibilità di presentare un’offerta da un miliardo di euro per acquistare l’Inter. Lo scrive l’agenzia Bloomberg che cita fonti vicine alla questione. Al club milanese sarebbe interessato, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, anche Investcorp , con sede in Bahrain, che pure l’annos corso aveva avanzato una proposta per il Milan A.C.. I rappresentanti di Aser, Investcorp e Inter hanno rifiutato di commentare le offerte. Per condurre in porto l’offerta Radrizzani dovrebbe prima vendere la partecipazione del 56% di Aser nel Leeds ai soci di minoranza che possiedono anche la squadra di football americano San Francisco 49ers. L’ accordo per la cessione è però subordinato alla permanenza del Leeds in Premier League e attualmente la squadra è a soli due punti dalla zona retrocessione.

Radrizzani è un imprenditore nato a Milano. Le sue società si occupano di diritti sportivi, è membro del consiglio del gruppo Dazn. Ha acquistato il Leeds nel 2017 quando la squadra militavi nella “serie B” inglese, tre anni dopo la promozione nella massima serie. L’Inter appartiene oggi all’investitore cinese Steven Zhang. Dopo le perdite segli ultimi bilanci la squadra ha dovuto sottoscrivere un finanziamento Oaktree Capital Management, che ha messo a disposizione del club una linea di credito da 275 milioni di euro in scadenza a maggio 2024.