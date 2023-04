Jannik Sinner ha battuto Hubert Hurkacz per 2 set a 1 negli ottavi di finale del Master 1000 di Montecarlo. Il tennista altoatesino ha perso abbastanza nettamente il primo set, per 6 a 3, poi ha tenuto testa all’atleta polacco, strappando il secondo al tie break. Nel terzo set è dilagato, superando l’avversario per 6 a 1. Sul suo cammino, ora, troverà il vincente tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, impegnati nel pomeriggio di giovedì 13 aprile.

Hurkacz, testa di serie numero 13 del torneo, vanta sei trofei nel circuito Atp (cinque su cemento e uno su erba), tra cui il Master 1000 di Miami nel 2021. In quell’occasione il tennista polacco batté Sinner in due set.