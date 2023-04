Il 2023 di Matteo Berrettini non decolla: dopo aver vinto ai sedicesimi di finale il match contro Francis Cerundolo, battuto in 3 set, il tennista italiano ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 di Montecarlo. Il 27enne avrebbe dovuto affrontare il danese Holger Rune agli ottavi. L’azzurro lo ha comunicato sui suoi profili social spiegando che lo stop è causato da una lesione di secondo grado agli addominali obliqui: “Non so da dove cominciare“, scrive amareggiato il numero 23 dei ranking Atp, “stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere. Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio staff medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto per me e questo mi fa superare questi momenti difficili”.