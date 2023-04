“La tattica del governo e del ministro Salvini è chiara. Non affrontano mai il progetto nel merito, così ogni perplessità viene descritta come un ‘no’ ideologico. Il leader della Lega evita il dibattito parlamentare e il confronto col Paese”. Lo ha detto Antonino Iaria, del Movimento 5 stelle, in apertura del dibattito, alla Camera, sul decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. “Qui l’unica urgenza è il consenso elettorale del ministro Salvini e la sua difficoltà“.