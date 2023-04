“Io ho firmato la proposta di legge per fare la commissione sul Covid già nella scorsa legislatura, figuratevi se oggi non votavo a favore”. Davide Faraone, arrivando alla riunione di Italia viva e Azione per il ‘comitato politico’ per il futuro partito unico, commenta così la decisione di votare assieme al centrodestra per l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla gestione in Italia della pandemia. Per il ruolo di presidente di questa Commissione parlamentare, a oggi, non c’è una decisione su chi avrebbe diritto, tra maggioranza e opposizione, alla presidenza, ma i retroscena danno proprio Faraone tra i possibili presidenti. “Io non parlo da presidente di nulla – si schernisce Faraone – la nostra proposta tiene dentro anche il ruolo delle Regioni” ci tiene a sottolineare il senatore di Italia viva, ma la proposta della maggioranza no. “Io ripresenterò emendamenti che andranno in quella direzione, spero che il Movimento 5 stelle ed il Pd smettano con l’Aventino e ci diano una mano a modificare questa proposta”. Le Regioni hanno avuto un ruolo nella gestione della pandemia? “Assolutamente sì, Pd e M5s hanno sbagliato a non presentare una loro proposta compensativa di quella della maggioranza”.