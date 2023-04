A pochi giorni dalla tragedia che ha visto in Trentino un 26enne sbranato da un orso, è di oggi la notizia che una donna di 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo in una zona isolata di Porcari, in provincia di Lucca, nel tentativo di difendere il suo cane. A renderlo noto il sindaco del piccolo comune toscano, Leonardo Fornaciari, in un post sul suo profilo Facebook.

“È di questi giorni, in cronaca nazionale, il tema degli animali selvatici che entrano in contatto con noi umani. Ebbene – spiega il sindaco – ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo. Ne è certissima e mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco.” L’incontro sarebbe avvenuto mentre la donna stava portando in giro il suo cane in via Pollinelle, al confine tra Porcari e Montecarlo. Sempre secondo quanto riportato dal primo cittadino, il lupo sarebbe sbucato all’improvviso e dopo aver ringhiato e mostrato i denti, avrebbe cercato di attaccare il cane. La donna, nell’atto di proteggere il suo animale domestico, sarebbe stata azzannata alla mano e sull’avambraccio. L’animale sarebbe poi fuggito. Il sindaco ha parlato di un episodio non grave, che si è risolto con “qualche punto di sutura”. Già messe in atto la terapia antitetanica e antirabbica.

“La signora – conclude il sindaco nel post – mi dice che il lupo era da solo ma in passato ha visto anche gruppi di 3 o 4 esemplari nella solita zona. La comunicazione ufficiale mi è arrivata anche dal dipartimento Asl competente. Senza creare allarmismi esagerati cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto quando portiamo in giro i nostri cani in zone molto isolate”.