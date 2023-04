Gianni Letta, fedelissimo di Silvio Berlusconi ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è arrivato in visita all’ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia ed ex premier è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì. Letta è entrato a bordo di un’auto dai vetri oscurati dall’ingresso di via Olgettina 60.