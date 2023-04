“Siamo a Messina, alle mie spalle la Calabria. Qui vogliono fare il ponte. Non c’è nessuna esperienza nel mondo per una simile infrastruttura, i giapponesi ci hanno ripensato. Hanno approvato un decreto per soddisfare la propaganda di Salvini, mentre il sud è in un ritardo infrastrutturale drammatico. Quali sono le priorità? Faremo una dura battaglia, sono stato deriso dal Parlamento quando ho posto il problema della siccità. Noi abbiamo presentato una proposta per istituire il Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola”, le parole di Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.