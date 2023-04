“C’è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate”. Lo ha detto ai cronisti il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, lasciando, attorno alle 22:30, l’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato in terapia intensiva e in cura chemioterapica per una leucemia.