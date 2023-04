Proseguono le iniziative di oggi, 6 aprile, nel 14esimo anniversario del sisma dell’Aquila. Alle 3.32, ora del terremoto del 6 aprile 2009, la campana della chiesa delle Anime Santa ha suonato 309 rintocchi, uno per ogni vittima di quel sisma. Alle 8.45 il sindaco Biondi parteciperà a un momento di riflessione e alla deposizione di fiori di fronte all’ex casa dello studente di via XX settembre, in ricordo di Antonietta Centofanti, una delle persone più attive nelle iniziative per ricordare la tragedia e zia di uno degli studenti che perirono nel crollo di quel fabbricato. Ieri sera la fiaccolata tra le vie della città in ricordo delle vittime e la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.