In Francia si protesta ancora: nell’undicesimo giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni voluta dal governo e rivendicata da Emmanuel Macron, decine di lavoratori delle ferrovie in sciopero hanno fatto irruzione nello storico palazzo Centorial, nel centro di Parigi, ex sede del Credit Lyonnais e attualmente quartier generale di Blackrock, la più grande società di investimenti al mondo. I manifestanti sono entrati nell’edificio con bandiere e fumogeni rossi, cantando “Anche se Macron non vuole, siamo qui, per la dignità dei lavoratori e per un mondo migliore”.