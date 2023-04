La portaerei cinese Shandong ha iniziato la sua prima esercitazione nel Pacifico occidentale dopo aver oltrepassato Taiwan e la prima catena di isole, a conferma che l’unità “è completamente pronta per le operazioni in mare aperto e per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Cina”. La sua missione, ha riportato in tarda serata il Global Times, “arriva in un momento in cui la leader regionale di Taiwan Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy” si sono incontrati a Los Angeles. Il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato i movimenti della Shandong, criticando duramente l’iniziativa di Pechino

The friendship between America and the people of Taiwan has never been stronger. It is my honor to welcome President @iingwen to the @Reagan_Library. pic.twitter.com/2XSIJRv7Vp

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023