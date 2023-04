“Innalzeremo i limiti di età: ormai potremo essere riservisti nell’esercito fino a 70 anni e fino a 72 anni per alcune funzioni da specialisti”. La Francia decide di alzare il limite di età per diventare riservista dell’esercito: lo ha annunciato nel corso di un’intervista a Rtl il ministro della Difesa Sébastien Lecornu, che martedì 4 aprile presenta la futura legge di programmazione militare 2024-2030 in consiglio dei ministri. In Francia, il limite di età per diventare riservisti dell’esercito è attualmente compresa tra 62 e 65 anni, hanno precisato fonti ministeriali. Determinato a rafforzare la “forza morale” della nazione, il presidente, Emmanuel Macron ha l’obiettivo di raddoppiare il numero di riservisti fermo attualmente a 40mila. Il reclutamento e l’innalzamento dei limiti d’età per i riservisti sono elementi “chiave” per il ministro Lecornu, che si pone l’obiettivo di raggiungere “300mila soldati nel lungo termine, di cui 100mila riservisti”.