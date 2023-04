Non si conoscono ancora autori, mandanti e movente dell’attentato avvenuto ieri in un bar di San Pietroburgo in cui è rimasto ucciso Vladlen Tatarsky, blogger vicino a Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata russa Wagner. Le autorità russe hanno fermato la 26enne Darya Trepova, con l’accusa di avere compiuto materialmente l’attentato. Attualmente sotto interrogatorio per capire “quali siano state le sue motivazioni”. Le immagini rilasciate dal comitato investigativo russo mostrano la distruzione all’interno del bar.