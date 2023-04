La bandiera russa è issata sul palazzo dell’amministrazione, sul municipio di Artemovsk (il nome russo di Bakhmut). Lo ha annunciato il fondatore dei miliziani Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo quanto riporta la Tass. “È il 2 aprile, 23 in punto. Dietro di me c’è l’edificio dell’Amministrazione comunale (di Artemovsk, Bakhmut). Questa è la bandiera russa in memoria di Vladlen Tatarsky, morto in un attentato esplosivo a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut”, ha detto Prigozhin. “Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali”, ha aggiunto il leader del gruppo paramilitare russo.