Danni ingenti e per la seconda volta. I vandali sono tornati alla scuola media Segantini di Merano e, a poco più di due settimane di distanza, l’hanno nuovamente allagata. Sono entrati nell’edificio, che risulta chiuso dal primo atto vandalico, è hanno aperto – come già la prima volta – l’idrante antincendio all’ultimo piano. L’allarme è stato lanciato alle 5.30 da un passante, che ha visto fuoriuscire l’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I 300 studenti attualmente sono stati spostati su altri edifici.

Il primo atto vandalico è avvenuto nella notte tra il 18 e 19 marzo. Dopo un evento serale nella palestra della scuola era stato aperto un idrante antincendio, al terzo piano della struttura, ora inagibile visto che l’acqua non ha risparmiato molti locali dell’istituto. Aule e bagni danneggiati e anche crollo di parte del controsoffitto.

A causa dell’inagibilità della scuola, le lezioni sono state sospese per un’intera settimana. Le lezioni sono poi riprese lunedì 27 marzo nelle aule della scuola elementare “Deflorian” di via Huber, non senza polemiche. Mentre le classi prime e seconde attualmente fanno lezione al mattino, le terze frequentano la scuola in orario pomeridiano. “Purtroppo stamattina la scuola media Segantini è stata nuovamente allagata. È n atto che è e ritengo sia quasi un attacco la nostra comunità e di una gravità assoluta e sconcertante – ha detto il sindaco di Merano Dario Dal Medico – Ringrazio nuovamente i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per riparare il riparabile e vedremo di approfondire le indagini per cercare di arrivare a individuare i responsabili”. Secondo l’assessora comunale Emanuela Albieri, i calcoli per il rientro degli studenti nelle aule della Segantini “ovviamente sono tutti da rifare perché la problematica si è aggravata ulteriormente”.

Simon Waldner, vice capo squadra dei vigili del fuoco di Merano: “Abbiamo cercato di limitare i danni tirando via più acqua possibile”, ma la situazione è piuttosto compromessa. “Ho fatto un sopralluogo alle scuole Segantini e ho incontrato con il sindaco Dario Dal Medico e l’assessore Emanuela Albieri per fare il punto della situazione. Ringrazio le forze dell’ordine che come sempre sono attive e pronte a intervenire nel momento del bisogno. Piena fiducia in loro per scoprire il colpevole di questi atti imbecilli. Colpevole sia di fare danni alla comunità sia di interruzione del pubblico servizio” dice il vice presidente della Provincia di Bolzano e assessore alla scuola italiana Giuliano Vettorato.