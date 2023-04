Una bomba nucleare americana dislocata in una base aerea olandese potrebbe essere stata danneggiata in un recente incidente. Lo scrive il quotidiano britannico Guardian citando un rapporto diffuso oggi. Solitamente questi incidenti vengono coperti da segretezza ma una fotografia dell’ordigno compare in una presentazione del 2022 dedicata alla formazione degli addetti del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico dove queste bombe vengono costruite. La Federazione degli scienziati americani (FAS) ha scoperto la fotografia e ha l’immagine alla base aerea di Volkel nei Paesi Bassi. La foto mostra una bomba B61 piegata mentre viene ispezionata da soldati statunitensi e un civile. In particolare la parte posteriore della bomba sembra essere stata deformata da un impatto e manca una delle alette del missile. Soprattutto spicca all’occhio il nastro adesivo rosa utilizzato per coprire quello che sembra essere un foro.

Un centinaio di queste bombe nucleari all’idrogeno si trovano anche in Italia, dislocate nelle basi di Aviano e Ghedi. Lunga circa 3,5 metri la bombe può montare testate con potenza da 1 a 340 chilotoni. “Va sottolineato in anticipo che non vi è alcuna conferma ufficiale che l’immagine sia stata scattata a Volkel AB, che la forma piegata del B61 sia una vera arma o che il danno sia stato il risultato di un incidente ” ha scritto Hans Kristensen, autore del rapporto e direttore del progetto di informazione nucleare FAS. Tuttavia la foto potrebbe “costituire il primo caso documentato di incidente ad armi nucleari in una base aerea in Europa “.

Un portavoce dell’aeronautica americana in Europa non ha voluto commentare la fotografia, ma ha dichiarato: “Gli Stati Uniti mantengono il più alto livello di standard per il personale e le attrezzature a supporto dell’arsenale strategico, che include addestramento di routine, manutenzione e attività di sicurezza, per salvaguardare le capacità critiche dell’America. Non possiamo né confermare né negare la presenza o meno di armi nucleari in qualsiasi luogo”, ha aggiunto il portavoce. Il Los Alamos National Laboratory ha dichiarato di non essere disponibile a fornire ulteriori informazione sulla foto.