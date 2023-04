Morto all’età di 50 anni l’ex portiere Domenico Cecere, colpito da un infarto mentre si trovava a casa dei suoi genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Nonostante i tentativi di rianimazione del cognato, presente al momento del malore, per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare. Cecere ha indossato le maglie di numerosi club italiani: Palermo, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Messina, Avellino, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa. Era cresciuto nelle giovanili del Napoli, entrando anche nella rosa della prima squadra in Serie A come terzo portiere nella stagione 1991-92. Si ritirò dal calcio nel 2011, giocando la sua ultima partita con la maglia del Messina.