Nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione, questa volta a Roma, alla fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna. Intorno alle 12 tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero nell’acqua. I tre sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personale della polizia di Roma Capitale. La loro posizione è ora al vaglio, rischiano la denuncia per danneggiamento. “È assurdo che questo gesto vi scandalizzi – hanno commentato – quando stiamo vivendo un’emergenza siccità che mette in crisi l’agricoltura, la produzione di energia insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili”

Non si tratta del primo attacco a un monumento a Roma: nel gennaio del 2008 era stata la Scalinata Trinità dei Monti invasa da 500mila palline colorate, l’anno precedente invece la Fontana di Trevi, che fu riempita di vernice rossa. In nessuno dei due casi vi furono danni ai monumenti, ma l’autore, Graziano Cecchini (soprannominato ‘il Tintore di Trevi’) fu processato e condannato a 8 mesi di reclusione.