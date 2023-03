È passata a maggioranza la mozione del Movimento 5 Stelle che a Catania proponeva la cittadinanza onoraria per Julian Assange, fondatore di Wikileaks, che dall’11 aprile 2019 si trova nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh. Sotto accusa per aver reso pubblici documenti che testimoniavano i crimini di guerra commessi dalle truppe degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq, Assange ha perso la libertà il 7 dicembre 2010. “Anche Catania deve dare un segnale sulla scia degli altri comuni italiani – ha scritto il consigliere M5s Graziano Bonaccorsi , all’indomani della cittadinanza conferita al fondatore di Wikileaks anche da Viareggio – Assange è il simbolo di un’umanità che non si arrende, nonostante il grande prezzo che la libertà d’informazione ora reclama. Sappiamo tutti che Assange non diventerà cittadino onorario di questo o dell’altro comune, ma vogliamo lanciare un messaggio. Chi tace è complice”.