“Non fate pipì davanti all’hotel”. Ed è stato malmenato. È successo mercoledì all’alba a Marghera, quando Alessio Wang stava smontando alla fine del suo turno di portiere dell’hotel Autostrada, nel paese in provincia di Venezia, quando ha visto tre ragazzi che stavano orinando davanti alla struttura alberghiera. Ha tentato di fermarli, ma i giovani l’hanno aggredito e pestato a sangue.

È stata la sorella di Alessio, scrive La Stampa, a riferire l’accaduto, ancora sotto shock. Racconta che in hotel oltre al fratello c’era anche la madre. Altri clienti che lavorano a Porto Marghera stavano smontando in quel momento e sono corsi in aiuto, ma non ce l’hanno fatta. Anche la madre è stata aggredita riportando ferite al braccio e alla gamba, mentre uno degli operai è stato scaraventato a terra.

Alessio Wang, 31 anni, è stato medicato e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove si trova tutt’ora. Ha un trauma cranico e diverse fratture, il volto e il corpo tumefatti. Dei giovani nessuna traccia: sono fuggiti su un’auto bianca dopo l’accaduto. La polizia al momento sta visionando le telecamere per provare a rintracciarli.