Migliaia di israeliani hanno invaso le città di tutto il paese dopo il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu. Il ministro aveva chiesto in un discorso pubblico di fermare la legge di riforma giudiziaria che sta spaccando il Paese in nome dell’unità nazionale. Migliaia di manifestanti a Tel Aviv hanno interrotto il traffico bruciando pneumatici e alzando barricate, posizionando pietre e ferri sulla strada fuori da Kiriya all’incrocio di Kaplan e sull’autostrada 20, secondo quanto riferisce la polizia. Le persone in piazza hanno sventolato bandiere e intonato cori e ci sono stati anche scontri con la polizia.

Intanto i leader delle proteste anti riforma giudiziaria hanno indetto una manifestazione di massa alle 14 (ora locale) davanti la Knesset a Gerusalemme. “Non consentiremo alcun compromesso – hanno sostenuto – che danneggi l’Indipendenza della Corte Suprema”. Gli stessi hanno chiesto che il ministro Gallant, licenziato dal premier Benyamin Netanyahu, sia ripristinato nel suo incarico.

Video courtesy Twitter Ismail Djalilov/Youtube – düzdanışaq