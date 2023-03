Jannik Sinner conferma il suo ottimo stato di forma negli Stati Uniti. Con la vittoria ai danni di Grigor Dimitrov approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dopo aver già raggiunto la semifinale agli Indian Wells, dove è stato fermato da Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha battuto il bulgaro per due set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4, prendendosi la sua vendetta dopo il loro unico precedente nel 2020 al Foro Italico di Roma, dove fu sconfitto. Il numero 11 del ranking Atp adesso affronterà il russo Andrej Rublev, testa di serie numero 6: quattro precedenti in carriera, con un bilancio di due vittorie a testa. Sinner non è l’unico italiano rimasto in tabellone in Florida: infatti, nella notte Lorenzo Sonego sul campo centrale contro Francis Tiafoe si gioca un posto agli ottavi.

Con il successo contro Dimitrov, Sinner si avvicina sempre di più all’obiettivo di tornare nella Top 10 del tennis mondiale. In questo momento si gioca il nono posto nel ranking soprattutto con Taylor Fritz (attuale nr.9) e Hubert Hurkacz. I risultati del Miami Open definiranno la classifica con cui comincerà la stagione sulla terra rossa, dove Sinner deve difendere tra i suoi miglior risultati i quarti di finale a Montecarlo e a Roma.