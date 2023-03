“Io e tutta la nostra amministrazione di Roma pensiamo sia intollerabile che in questo Paese ci sia un gap così grande rispetto agli altri paesi europei. Quindi chiediamo con forza al governo di fare un salto in avanti di civiltà. Noi abbiamo iniziato a farlo, dicendo che faremo le registrazioni di questi atti formati all’estero”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco del sit-in delle famiglie arcobaleno in piazza Apostoli a Roma.