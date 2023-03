Ha tenuto in casa per almeno 6-7 mesi il cadavere della madre novantenne, ormai mummificato. Nel frattempo ha riscosso la pensione, sua unica fonte per sostentamento. La scoperta è stata fatta dopo che è morta anche la figlia dell’anziana, 64 anni. A quel punto i carabinieri hanno potuto ricostruire tutta la storia, che racconta peraltro una volta di più una vicenda di solitudine e disagio. I militari dell’Arma hanno cominciato a indagare alcuni giorni fa dopo la scoperta, in una abitazione di Paderno Dugnano (in provincia di Milano), del corpo senza vita di Sabina Ghirello: il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione. A quel punto i vicini di casa hanno chiesto ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni di rintracciare la madre della 64enne, Pasqualina Munerato, che per tutti era malata e residente da tempo in una struttura per anziani in provincia di Verona. Le forze dell’ordine si sono messe al lavoro, hanno cominciato a cercare indizi e documenti che potessero aiutarli a individuare la struttura di ricovero, dopo non aver trovato traccia della 90enne in numerosi centri contattati. Le ricerche all’interno dell’abitazione sono proseguite per diverse ore, dato che l’abitazione era in condizioni igieniche precarie, colmo di oggetti e suppellettili, che hanno reso difficoltosa perfino l’individuazione di armadi e cassetti. In una cassapanca, in una delle stanze della casa, i militari hanno rinvenuto quello che quasi certamente è il corpo di Pasqualina, avvolto nel cellophane e mummificato. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano, i quali hanno avviato gli accertamenti tecnico scientifici disposti dalla Procura di Monza.

Le due salme sono state entrambe trasportate all’istituto di medicina legale di Milano per gli esami forensi necessari a decretare le cause di entrambi i decessi e confermare l’identità della novantenne. Da un controllo effettuato sui conti correnti e all’Anagrafe, è emerso come il decesso della 90enne non sia mai stato comunicato e come Sabrina Ghirello stesse regolarmente ricevendo sul conto cointestato con la madre la sua pensione.