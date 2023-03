C’erano i timori del Viminale per possibili scontri tra gli ultras inglesi e quelli italiani prima o dopo il match tra Italia e Inghilterra, perso dagli azzurri per 2 a 1 allo stadio Maradona di Napoli. Incidenti e tensioni si sono verificati con la polizia all’ingresso dell’impianto, senza che però la situazione degenerasse. In compenso, anche nel pomeriggio i tifosi inglesi in giro per la città non hanno rinunciato a provocare gli italiani. In particolare i napoletani, come hanno fatto alcuni di loro che si sono addirittura fatti fotografare durante il viaggio verso lo stadio con una scritta vergognosa: “Diego’s in a box”, c’era scritto sulla bandiera inglese. La traduzione è eloquente: “Diego è in un bara”. Il riferimento è ovviamente a Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale e simbolo di Napoli, ma mai perdonato dagli inglesi per la Mano de Dios che li eliminò nei quarti di finale del Mondiale 1986.