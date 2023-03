“No, francamente non mi preoccupano. Al di là delle posizioni espresse per lavorare su una posizione alla quale tutti lavoriamo, ovvero la fine del conflitto, ho detto come la penso: non c’è nell’attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo” Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles e rispondendo a una domanda sulle posizione della Lega sull’Ucraina.