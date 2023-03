Gli Us Open tornano in chiaro dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv. Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv SuperTennis, ha raggiunto un accordo con la United States Tennis Association, la federtennis statunitense, per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli Us Open. L’accordo, raggiunto anche grazie all’aiuto di Img, avrà durata pluriennale a partire dal 2023 e permetterà agli appassionati italiani di tennis di tornare ad assistere gratuitamente allo Slam americano. SuperTennis trasmetterà i match più importanti sia in diretta che in differita nell’arco delle 24 ore: in aggiunta, la piattaforma digitale SuperTenniX darà ai tesserati Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e ai propri abbonati la possibilità di guardare tutte le partite del torneo in streaming.

Il Presidente della Fitp Angelo Binaghi si è detto entusiasta dell’acquisto, da parte di Sportcast, dei diritti media degli Us Open: “La Federazione Italiana Tennis e Padel prosegue nella sua politica di sviluppo attraverso la promozione del Grande Tennis nel nostro Paese – ha commentato Binaghi – Dopo aver fondato, 15 anni fa, il canale SuperTennis, riportando così il nostro sport nelle case di tutti gli italiani, e dopo aver riaperto una finestra in chiaro su Wimbledon, siamo ora orgogliosi di mettere a disposizione di tutta la vasta platea degli appassionati tricolori un altro dei quattro tornei più importanti del mondo.”

“SuperTennis ha dimostrato di essere una fidata casa dello sport in Italia – ha dichiarato Kirsten Corio, Chief Commercial Officer della federtennis statunitense – Con così tanti giocatori italiani in questa nuova generazione di astri nascenti, è il momento ideale per dare il via a questa nuova collaborazione. Non vediamo l’ora di iniziare il lavoro a fianco di SuperTennis, con il comune obiettivo di accrescere sempre più la visibilità dello US Open“.