Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiesto ai manifestanti che partecipano al corteo contro l’abolizione del superbonus a Roma di fermare i cori contro la premier Meloni e il governo minacciando di lasciare la manifestazione. “Sono qui per risolvere con voi un problema, ma non siamo qui per insultare il governo e insultare sul piano personale presidente e ministro. Se verranno fuori altri insulti dovrò lasciare il corteo“, ha detto Conte prendendo il megafono in mano.