Sulla presidenza della Commissione antimafia è spuntata l’ipotesi della nomina della vicesindaca di Palermo, dal corteo milanese per la giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia, arrivano i commenti politici. La senatrice dem Enza Rando: “La vicesindaca è stata eletta in una giunta che ha dietro i voti di Cuffaro e Dell’Utri, non so quanta attenzione vera si abbia alla lotta alle mafie, spero che questa maggioranza nomini una persona che non possa mettere in dubbio la coerenza e la credibilità perché credo che la commissione antimafia in questo periodo storico dovrebbe avere un’alta credibilità”, Nicola Fratoianni aggiunge: “Non sarebbe un bel segnale e non è un buon segnale che non sia ancora stata nominata a diversi mesi dalle elezioni”.