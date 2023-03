Diverse organizzazioni, tra cui il Movimento per l’abitare e Asia Usb, hanno sfilato in corteo per le vie di San Basilio per chiedere lo stop agli sgomberi e per rivendicare il diritto alla casa. Centinaia le persone scese in strada. “La crisi degli sfratti si inserisce in una situazione già preoccupante che è quella di una crisi sociale dovuta anche all’economia di guerra che stiamo vivendo. In un quartiere di edilizia popolare come San Basilio tante persone vivono in condizioni di irregolarità, vengono definiti abusivi perché non si è mai intervenuti sul piano casa” spiegano alcuni manifestanti.