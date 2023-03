Manifestazione a Milano nella serata di giovedì 16 marzo in ricordo del ventennale della morte di Davide Cesari, conosciuto come Dax, militante dell’ex centro sociale Orso di via Gola, aggredito e ucciso con 13 coltellate il 16 marzo 2003 da tre uomini vicini alla destra. Oltre cinquecento persone hanno partecipato al corteo organizzato in zona Navigli: la polizia è stata schierata in forze davanti al commissariato di porta Ticinese. In cielo in volo anche l’elicottero delle forze dell’ordine. L’allerta per l’ordine pubblico, infatti, era alta vista la mobilitazione anarchica delle ultime settimane in sostegno di Alfredo Cospito. “Siamo qui – hanno detto gli antagonisti a inizio corteo, invitando i cittadini ad affacciarsi – perché venti anni fa è avvenuto un agguato fascista. Non dimentichiamo e non perdoniamo”.