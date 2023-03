Correre per tutto il campo e fare gol, di fronte ad uno stadio stracolmo che esulta. Questo è il sogno di ogni bambino che ama il calcio. Enok Varga, giovane tifoso del MTK Budapest, ha provato a realizzarlo senza però riuscirci. Al piccolo, per il suo compleanno, è stata regalata l’opportunità di scendere in campo con i suoi idoli e di fare un gol. Alla sua gioia si è opposta l’insensibilità di Zsombor Senkó, ex portiere delle giovanili della Juventus, che ora gioca nel Diosyor, seconda divisione ungherese. Dopo che il ragazzino di sette anni ha fatto tutto il campo palla al piede, il portiere para il tiro per ben due volte. Il bimbo a quel punto esce dal campo con grande sconforto.

Pare che la rigidità mostrata dall’estremo difensore ungherese derivi da una scelta dell’allenatore del Diosgyori VTK, Sergej Kuznetsov, che avrebbe chiesto al giocatore della sua formazione di non piegarsi di fronte al ragazzino. Il motivo sarebbe legato al fatto che le squadre non erano state avvisate da quella visita in campo, gesto ritenuto dal tecnico irrispettoso e poco professionale.