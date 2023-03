La Nazionale brasiliana è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Tite dall’incarico di allenatore, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) è alla ricerca di un successore. Il brasiliano si è dimesso dall’incarico dopo la deludente eliminazione della squadra nei quarti di finale contro la Croazia ai Mondiali in Qatar. Secondo quanto riporta il quotidiano “Bild”, l’ex allenatore della nazionale di calcio tedesca Joachim Loew sta valutando la possibilità di subentrare alla guida della nazionale brasiliana.

Il tecnico tedesco è stato l’allenatore della Germania tra il 2006 e il 2021. Nel 2014 ha vinto la Coppa del Mondo in Brasile, che includeva una vittoria memorabile per i tedeschi contro i padroni di casa per 7-1 in semifinale. Poi, dopo essere stato eliminato da Euro 2021 agli ottavi di finale, Loew si è dimesso da allenatore della Germania. Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, vuole recarsi in Europa all’inizio di aprile per parlare con possibili candidati allenatori. Non è noto se Loew lo incontrerà.