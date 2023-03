Ha fatto un passo indietro Claudio Anastasio, ormai ex presidente 3-I, la società pubblica che dovrebbe gestire il software di Inps, Istat e Inail. Non poteva essere altrimenti. Come racconta Repubblica, infatti, il manager nominato da Giorgia Meloni ha avuto la brillante idea di inviare una mail ai componenti del cda in cui parafrasa il celebre discorso fatto da Benito Mussolini in Parlamento per rivendicare la responsabilità politica dell’omicidio di Giacomo Matteotti.



“Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho alimentato nel mio ruolo”, è il testo della mail arrivata ai componenti del consiglio d’amministrazione di 3-I. Qualcuno non ha subito colto la citazione e allora è andato a cercare su internet. In questo modo si è accordo che Anastasio stava citando quasi integralmente il discorso tenuto in Parlamento dal capo del Fascismo nel gennaio del 1925. Un intervento inquietante perché essenzialmente rivendica la responsabilità politica del delitto Matteotti, ucciso sei mesi prima. E prepara al Paese a quelle che passeranno alla storia come “leggi fascistissime” che comprimono definitivamente ogni elemento democratico rimasto in Italia.

In questo senso la decisione di Anastasio di citare proprio quel discorso è abbastanza surreale: “Il Governo è il mio Partito, è in piena efficienza – scrive l’ormai ex presidente di 3-I – Signori, vi siete fatte delle illusioni! Voi avete creduto che 3-I fosse finita perché io la comprimevo, che il Partito fosse così in difetto perché io lo esponevo a confronto, e poi avevo anche la crudeltà di dirlo. Se io la centesima parte dell’energia che ho messo a comprimere 3-I la mettessi a scatenarlo, oh, vedreste allora… la bellezza per l’Italia. Ma non ci sarà bisogno di questo, perché il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno e definitivamente la mia sedizione”. Sostituendo la parola “3-I” con la parola “fascismo” la citazione del discorso di Mussolini è praticamente integrale.