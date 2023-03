Due attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato con della vernice lavabile di colore arancione il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. L’intervento dei carabinieri è stato immediato: hanno portato via i due giovani, che hanno opposto resistenza passiva, e li hanno trasferiti in caserma. “Dobbiamo fare qualcosa e se questa è l’unica cosa che possiamo fare, lo faremo – ha spiegato uno degli attivisti – Nel 2021 lo Stato continua a investire più di 40 miliardi di soldi pubblici nei carburanti fossili, in un momento in cui la CO2 continua a salire e la crisi eco-climatica si fa sempre più evidente”.