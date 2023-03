Ancora manifestazioni in Grecia dopo il disastro ferroviario avvenuto martedì scorso nella valle di Tebi che ha causato 57 vittime. Sono 50mila le persone scese in piazza in tutto il Paese per chiedere “verità e giustizia” per le vittime dell’incidente. Durante le proteste ad Atene ci sono state tensioni tra polizia e manifestanti.