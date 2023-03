“Chi ha deciso che partisse la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera non riguarda probabilmente solo esclusivamente la responsabilità del ministero dell’Interno, ma anche del ministro Salvini che ha tra le sue competenze anche quella sulla Guardia Costiera, così come la Guardia di Finanza che sta sotto al ministro Giorgetti. Questo chiama in causa direttamente chi guida quel governo, cioè Giorgia Meloni, che fin qui si è soltanto spesa a difesa dell’operato del ministero”. Lo ha detto la nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a Start su Sky TG24